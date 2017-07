Eindhovense teler 'brein achter hennepkwekerij in Uden'

Het Udense pand is, met zes anderen, eigendom van een man uit Erp (71). Die had het voor vijf jaar verhuurd aan Eindhovenaar Carlo V. (30) Maar zijn scooterzaak wilde niet lopen dus in samenspraak met de eigenaar werd het doorverhuurd aan Joey P. (25). Carlo wist niet dat zijn naam op het contract bleef staan.

Het OM verdacht daarom eerst Carlo, maar liet die aanklacht donderdag in de rechtbank vallen. Wel ziet ondermijningsofficier Erna Vrijhoeven Joey P. als eigenaar van de bijna 600 planten die daar groeiden. Zelf zegt hij dat hij het ook had onderverhuurd maar de vrouw wier naam hij noemde weet van niks.

Scooterzaak

Ook de eigenaar heeft de vrouw nooit gezien. Sterker: hij ging elke veertien dagen op de koffie bij al zijn huurders maar de scooterzaak was altijd dicht. Hij had ook al geen goed gevoel bij Joey als huurder, vertelde hij de rechters. Die woorden kwamen hem duur te staan, want volgens Vrijhoeven wist hij goed dat het hommeles was in het pand, hij noemde de brandblussers en de spiegelwand waarachter alles zat.