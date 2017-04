F-16 piloten trainen gevechtssituaties boven Brabant

Nog een reclamepaal voor Uden of liever iets anders?

5 april UDEN - Hoe moet Uden in de toekomst omgaan met allerlei reclame-uitingen als billboards, posters of grote reclamepalen zoals bij het toekomstig Foodcourt? Die vraag staat donderdag 6 april centraal in een vergadering van de Udense politiek waarin gesproken wordt over de uitgangspunten van een reclamebeleid dat er nu nog niet is.