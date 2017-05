Familie van Udens slachtoffer 'oorprikker' zet punt achter de zaak

Van 'Mondriaan' tot walvispenis op taxatiedag Catawiki in Uden

30 april UDEN - Wie wat bewaart, heeft wat. Tenminste, dat hopen de meeste mensen die zondag de taxatiedag van veilingsite Catawiki in het Van der Valk hotel in Uden bezoeken. En ja hoor, er werd vanmorgen al vroeg een schilderij ingenomen om te onderzoeken, want misschien is het wel een echte Piet Mondriaan. Maar ook gaan veel mensen terug naar huis met de wetenschap dat ze een prul in hun tas hebben zitten.