Gemeente stelt omwonenden St. Jansplein Uden gerust: geen evenementen meer

UDEN - Ze waren bezorgd over de overlast die de horeca in hun buurt ieder weekend veroorzaakt. Daarom schreven de omwonenden van het St. Jansplein in Uden een brief aan B en W. De brief raakte kwijt maar inmiddels is hij terecht en deze week hebben B en W geantwoord. Tot tevredenheid van de buurt.