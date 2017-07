'Goede' kermis Uden eindigt regenachtig

Letse man in hoger beroep na steekpartij in Uden

20 juli DEN BOSCH/UDEN - Een 32-jarige man uit Letland die in februari 2014 in Uden zijn Poolse kamergenoot met een aardappelschilmesje in zijn buik stak, heeft nooit de bedoeling gehad de Pool te doden. Dat betoogde advocaat Dennis Wolters donderdagmiddag bij het gerechtshof in Den Bosch.