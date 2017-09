Grommende Ferrari's stuiven over vliegbasis Volkel voor Dream4kids

,,Gaaf. Het ging héél hard. Ik wilde schreeuwen, maar ik heb het niet gedaan", vertelt Anastacia van den Blink (14) uit Eersel opgewonden tegen haar pleegmoeder. Juichend steekt de 10-jarige Joachim Wolse uit Den Bosch zijn handen in de lucht als hij de felrode cabrio instapt. Na enkele minuten is hij terug. ,,We reden wel 265 kilometer per uur. Het ging zo hard dat we even niet konden praten", glundert hij.