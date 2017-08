'Handelaar uit omgeving Uden werkte samen met Belgische leverancier van eiergif'

Bij de man werd donderdagmiddag huiszoeking gedaan. Dat gebeurde op 24 juli ook al. Toen nam de NVWA administratie mee. Een week later, op 31 juli, is de vermoedelijke handelaar als verdachte gehoord.

Het Functioneel Parket van het OM wil niet dat de identiteit van de verdachte te gemakkelijk is te achterhalen. Daarom wordt niet meer bekend gemaakt dan dat het iemand is 'uit de omgeving van Uden'.

Zeven verdachten

De man is één van de zeven Nederlandse verdachten in de fipronil-zaak. Twee anderen werden donderdagmiddag opgepakt . Het gaat om Mathijs IJ. uit Nederhemert en zijn collega Martin van de B. uit Barneveld. Beiden stonden aan de leiding van het bedrijf Chickfriend, dat een anti-luizenmiddel met daarin fipronil aan veel kippenboeren zou hebben verstrekt. Een andere verdachte komt uit de gemeente Bergen op Zoom. Ook hij zou samenwerken met Poulty-Vision.

Bij in totaal acht plaatsen in Nederland is donderdag huiszoeking gedaan. In België vielen opsporingsinstanties bij elf locaties binnen. Bij de zuiderburen zijn 26 verdachten in beeld.