Honkbalclub Red Sox in Uden verhuist naar voormalige IBN-kwekerij, kosten: 1,6 miljoen euro

Groen licht voor meer woningen in Velmolen Uden

31 juli DEN HAAG/UDEN - Bewoners van de Gulden in Uden zijn vergeefs naar de Raad van State gestapt tegen een nieuw bestemmingsplan dat veel meer woningbouw toelaat in Velmolen Oost in Uden dan het vorige bestemmingsplan. De voorzieningenrechter van de Raad van State zegt dat het intensiever bouwen in de wijk nog niet betekent dat het ruimtelijke onaanvaardbaar is.