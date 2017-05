Jeanette (37) uit Uden maakt ernstige overstromingen in Canada van dichtbij mee: 'Het is nog nooit zo erg geweest'

In de wintermaanden sloeg de vonk tussen Udenaren Jan en An over

10:01 UDEN - Jan Goorts (89) en An Goorts-van Vugt (88) uit Uden waren zondag zestig jaar getrouwd. Ze groeiden beiden op in Uden. In die tijd was het de gewoonte om in de wintermaanden samen met vrienden bij elkaar op bezoek te gaan. Tijdens een van die avonden is de vonk overgeslagen.