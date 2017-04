'Jonge vrouwen uit Uden crashen onderweg naar Belgisch festival Groezrock'

Uden moet nieuw besluit nemen over lpg-tank Bitswijk

26 april UDEN - Het al jaren lopende geschil over de omstreden lpg-tank bij het Avia-tankstation in Uden sleept nog even voort. De rechtbank in Den Bosch heeft de gemeente Uden op de vingers getikt. Die moet binnen zes maanden een nieuw besluit nemen over het verwijderen van de tank.