Jumbo gaat bezorgen op campings en Uden heeft de primeur

Dronken chauffeur (44) die in Volkel aanrijding veroorzaakte krijgt taakstraf

9 augustus ODILIAPEEL/DEN BOSCH - Een 44-jarige beroepschauffeur uit Odiliapeel, die in december onder invloed van alcohol een aanrijding veroorzaakte in Volkel, is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en achttien maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.