Kippen vallen ten prooi aan sadist in Uden

De verwarring schuilt in het feit dat de kinderboerderij ook de dieren in het sportpark verzorgt.

De vrijwilligers van de kinderboerderij zijn aangeslagen. De drie kippen zijn ten prooi gevallen aan een sadist: niet alleen is ze de kop afgerukt, ze hebben ook alle drie steekwonden. ,,Een centimeter of tien diep. Ik kan er zo mijn vinger in steken", zegt Caty Hoek, de beheerster van de kinderboerderij. Ze overweegt extra beveiligingsmaatregelen: stroomdraad boven de afrastering of camera's. ,,In ieder geval gaan we nog vaker controleren", verzekert ze.