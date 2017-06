Londenreis Udens College gaat door, ouders bezorgd

De school heeft ouders in een brief gevraagd voor maandag 10.00 uur te laten weten of hun zoon/dochter mee mag. In de brief stelt de school: ,,We begrijpen volledig dat er argumenten vóór en tegen deze beslissing in te brengen zijn. De reis is op basis van vrijwilligheid en vanzelfsprekend maakt elke ouder/leerling zelf de afweging om wel/niet deel te nemen.'' De school stelt het eens te zijn met een ouder, die mailde: ,,Angst kan een goede raadgever zijn, maar moet niet onze levens gaan bepalen. Dit is in ieder geval wat we onze zoon proberen bij te brengen.”