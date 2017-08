Luchtmacht traint gevechten boven Brabant

Letse man die Pool in buik stak met aard­ap­pel­schil­mes­je hoeft niet meer naar gevangenis

10:06 DEN BOSCH/UDEN - Een 32-jarige Letse man die op 24 februari 2014 in Uden een Pool met een aardappelschilmesje in zijn buik stak, hoeft niet meer de cel in. Dat is het gevolg van de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch donderdagochtend.