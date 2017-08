Maashorst School klein van start bij Blauwrijk in Uden

'Handelaar uit omgeving Uden werkte samen met Belgische leverancier van eiergif'

10 augustus UDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een man uit de buurt van Uden van samenwerking met het Belgische Poultry-Vision, dat mogelijk de leverancier was van eiergif fipronil. Hij wordt verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid, door het handelen in het giftige middel.