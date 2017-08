Man (31) 'vergat' afrossen automobilist op Markt in Uden

Wie heeft er niet gerend of gegraven bij de witte heuvels van Bedaf?

9:47 UDEN - Wie is er als kind niet van de bergen gerend en daarna languit neergevallen in het losse, witte zand. Of heeft er schatten begraven, in bomen geklommen of gepicknickt. De Bedafse Bergen tussen Uden en Vorstenbosch zijn nog steeds een geliefde plek voor jong en oud.