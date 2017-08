Man aangehouden voor drugsbezit bij controle in Volkel

Echtpaar Delhez uit Uden een stralend briljanten bruidspaar

9:48 UDEN - Koos en Liesette Delhez- Akkermans (beiden 88 jaar) zijn 65 jaar getrouwd. Een romantische ontmoeting tijdens een carnavalsbal, waar Lisette toevallig was, is min of meer de start van hun relatie. ,,Maar mijn familie vond het niks dat ik een 'Ollander' meebracht", stelt de Belgische Lisette. ,,Mijn moeke vond het zelfs verschrikkelijk, maar het is goed gekomen hoor."