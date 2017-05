Man gewond door val vanaf steiger in Volkel

Foutje Velmolenweg Uden: nieuw asfalt

14:30 UDEN - Foutje bedankt! De net geopende kruising Velmolenweg-Losplaats in Uden moet binnenkort weer een avond dicht om een vervuilde laag asfalt te vernieuwen. Door onbekende oorzaak is er afval terecht gekomen in het asfalt dat afgelopen weekeinde werd aangebracht.