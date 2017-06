Minister: Veiligheid militaire terreinen grondig tegen het licht na Syriëganger op vliegbasis Volkel

Bekende namen in de race voor lijst­trek­ker­schap D66 Maashorst

14:20 UDEN/OSS/BERNHEZE - D66 heeft als eerste partij op een rij wie er in deze regio bij de verkiezingen in maart volgend jaar lijsttrekker worden. In Uden strijden de kandidaten Matthie van Merwerode en Don Freijters om de steun van de D66-leden, in Oss en Bernheze zijn alleen de huidige fractievoorzitters kandidaat, respectievelijk Frans Molenkamp en Annemieke Boellaard.