Nieuwe brandweerkazerne Uden veel groter dan nieuw politiebureau

Deskundige wijst schuldige aan in zaak 'comaklap' Uden

24 mei DEN BOSCH/UDEN - Een inmiddels 29-jarige man uit Den Haag is verantwoordelijk voor het zware hersenletsel dat een man uit Zeeland in 2010 opliep op de Sint-Janstraat in Uden. Deze conclusie kan getrokken worden uit een analyse van camerabeelden door een deskundige in biomechanica. Deze deskundige werd woensdag voor het gerechtshof in Den Bosch gehoord.