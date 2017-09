Nijmegenaar bedreigde ex vriendin in Uden: 'Als je niet komt, gooi ik een vuurwerkbom naar binnen'

Oss en Uden doen mee aan huis­ka­mer­fes­ti­val 'Muziek bij de Buren'

14:21 OSS/UDEN - Een mini-concert bij iemand in de huiskamer. Piano, zang, viool of misschien wel een akoestisch optreden van een hardrock-band, het kan allemaal tijdens 'Muziek bij de Buren'. In diverse Nederlandse steden is dat al langer een groot succes, dit jaar is het voor het eerst ook in Uden en Oss te beleven. Artiesten en huiskamers kunnen zich vanaf volgende week aanmelden.