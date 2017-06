Nog één keer toeteren en daar gaat je kind, naar Londen

Uden 'aangenaam verrast' door stap Landerd over fusie

2 juni UDEN - De gemeente Uden is 'aangenaam verrast' door de onverwachte stap van Landerd om alsnog onderzoek te doen naar een mogelijke fusie van beide gemeenten. "Ik ben blij dat de deur weer open staat", zegt burgemeester Henk Hellegers in een reactie op het besluit dat donderdagavond in Landerd werd genomen. "Dit is een duidelijk signaal om een serieuze stap te zetten."