OM: Udenaar (49) wilde synthetische drugs produceren in Uden en Zeeland

Samen een druk ver­e­ni­gings­le­ven in Volkel

7:18 VOLKEL - In de Bossche dansschool ontmoette Rien Stevenaar (86) zijn vrouw Netty (86). ,,Zij deed een aan wedstrijddansen en ik ging op dansles”, vertelt hij. De vonk sloeg over en niet veel later dansten ze samen. ,,Maar ik kon er niets van in het begin.”