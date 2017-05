Ondernemers ruilen één dag van baan in Uden

Bistro Lieve Vrouwe Uden al weer dicht

18 mei UDEN - Na iets meer dan vier maanden houdt bistro Lieve Vrouwe aan het gelijknamige plein in Uden het al weer voor gezien. Het restaurant is sinds deze week gesloten, de feesten en partijen die besproken waren, gaan nog wel door. Half juni is het definitief over met de horeca in de fraaie villa.