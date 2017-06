Ook in Uden en Bernheze steeds meer overlast van ratten; bewoners doden er 22 in één straat

Ving een Boekelse vrouw de afgelopen maanden negentien ratten in haar tuin, bewoners van De Wieken in Uden doodden er de afgelopen twee maanden maar liefst tweeëntwintig. En het einde lijkt nog niet in zicht. De bewoners zeggen teleurgesteld te zijn in de gemeente Uden die wel tips gaf en een folder, maar zich verder afzijdig hield.

Dat blijkt uit de handelswijze van de meeste gemeenten: alleen optreden als de ratten zich in de openbare ruimte ophouden. Zo niet in Bernheze. Daar trekt gediplomeerd ongediertebestrijder Jo Arts er na iedere melding op uit om de mensen van advies te dienen. ,,Maar als ze het niet zelf voor elkaar krijgen of mijn adviezen werken niet, dan ben ik bereid om daadwerkelijk te helpen", zegt Arts.



Volgens hem is er ook in Bernheze een toename van het aantal meldingen: 69 in het hele vorig jaar en dit jaar al 52, terwijl het jaar nog niet half om is. Arts wijt dat aan het feit dat tegenwoordig geen gif meer mag worden gebruikt voor de bestrijding van de ratten.