Peuter zag hoe Udenaar zijn moeder sloeg

De man heeft zijn vriendin tweemaal geslagen toen hij onder invloed was van een grote hoeveelheid alcohol. Ook beschadigde de Udenaar in een dronken bui de auto van zijn buurvrouw.

Vanaf het eerste moment dat de 29-jarige man de woning in Uden betrok, kon de buurt meegenieten van harde muziek, slaande duren, gebonk op de muren: ruzies, herrie en gedoe waren aan de orde van de dag in het huis. Omdat de man steeds moeilijker aanspreekbaar was, schakelden buurtbewoners de politie in.