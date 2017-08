Politie tegen Udense fietsendief: 'Kom van dat dak af'

Riolering Uden krijgt nieuwe 'binnenkous', verkeer wordt omgeleid

10:29 UDEN - Het riool in de Wilhelminastraat in Uden wordt deze maand gerenoveerd. Verkeer op deze drukke toegangsweg moet in bepaalde weken worden omgeleid. De straat hoeft niet opengebroken te worden omdat het riool volgens een nieuwe methode wordt aangepakt: er wordt een soort kunststof 'binnenkous' door de riolering getrokken.