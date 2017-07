Politierechter: 'Autistische Martijn heeft al genoeg straf gehad'

DEN BOSCH/UDEN - De autistische Martijn Goorts uit Uden, die twee maanden geleden in het nieuws kwam toen hij spoorloos verdween en later in verwarde toestand in Thailand werd teruggevonden , heeft deze vrijdag geen straf gekregen voor het beledigen van politieagenten en het aanbrengen van vernielingen.

Martijn was zelf niet aanwezig bij zijn rechtszaak, hij is weer met onbekende bestemming vertrokken. Laatste bericht is dat de jongen, die lijdt aan een stoornis in het autistisch spectrum, in Japan is. Maar zijn moeder zegt al enkele weken niets meer van hem te hebben gehoord.

Pepperspray

Martijn moest deze vrijdag terecht staan omdat hij op 10 augustus vorig jaar in Uden enkele agenten zou hebben beledigd en vernielingen zou hebben aangebracht. De agenten hadden hem met behulp van pepperspray in de boeien geslagen nadat hij problemen had veroorzaakt bij een computerzaak.

Advocaat Richard Bunge had daar weinig goede woorden voor over. ,,Hoe kun je je nou bedreigd voelen door iemand die geboeid en gepepperd op de achterbank van je auto zit. Logisch dat Martijn kwaad was. Dan zeg je weleens dingen die je beter niet had kunnen zeggen", vond de advocaat.

Voldoende straf

Ook politierechter J. Donkersloot zei te hopen dat de politie een volgende keer anders zou handelen. Officier van justitie G. Friedrichs vond dat een jongen als Martijn niet in het strafrecht thuis hoort. Hij vroeg daarom een geheel voorwaardelijke geldboete. Rechter J. Donkersloot vond de twee dagen die Martijn in voorarrest heeft gezeten, voldoende straf.