Protest door boeren bij AgriFood Capital: 'Als boeren verdwijnen ontstaat er armoede'

,,Zonder boeren is er geen AgriFood", zei actieleider Bart Voet uit Schaijk tot de aanwezige burgemeesters en wethouders. Aansluitend leverden de boeren symbolisch de sleutels van hun stallen in en gingen daarna weer snel aan het werk.

De boeren hopen dat de bestuurders van hun gemeenten hun invloed gebruiken om Provinciale Staten op andere gedachten te brengen. Op 7 juli besluiten die over aangescherpte regels waardoor volgens de boeren zeker 500 veehouders ten onder zullen gaan. ,,Hoe minder boeren, hoe liever lijkt het motto van de provincie", zei Voet. ,,Maar als boeren uit Brabant verdwijnen, verpaupert het buitengebied en ontstaat financiële en sociale armoede. Zie de voorbeelden in grote delen van Frankrijk. Is dat wat we willen?"

Burgemeester Marnix Bakermans maakte de boeren in zijn reactie duidelijk dat een transitie in de landbouw onvermijdelijk is. ,,Nu staan we tegenover elkaar maar ik hoop dat we na 7 juli, ongeacht het besluit dat er dan valt, weer samen kunnen optrekken", aldus Bakermans, lid van de bestuurlijke kopgroep Duurzame Landbouw Noordoost-Brabant.