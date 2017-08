Rabobank 'heroverweegt' geldautomaat MuzeRijk Uden na mislukte poging tot diefstal

Directeur Erik Jansen van de Rabobank Uden/Veghel kwam dinsdagochtend zelf poolshoogte nemen bij MuzeRijk. ,,De veiligheid van mensen gaat boven alles", zegt Jansen in een reactie op de mislukte diefstal. ,,Daarom heroverwegen we of deze automaat kan blijven." De geldautomaat in MuzeRijk staat er amper een halfjaar en werd geplaatst op speciaal verzoek van het drukbezochte ontmoetingscentrum en de wijkbewoners. ,,Maar sinds de plaatsing is er natuurlijk wel wat gebeurd", zegt Jansen, doelend op een reeks recente plofkraken in deze regio. Onder andere in Oss, Geffen, Heesch, Vinkel en Nuland.