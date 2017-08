Rabobank laat geldautomaat in MuzeRijk Uden staan

Uden stopt per direct met project 'Buurtuurtje'

10:39 UDEN - Uden is per direct gestopt met het project 'Buurtuurtje' waarbij inwoners op laagdrempelige wijze vragen konden stellen over zaken als de WMO, de jeugdzorg en andere kwesties. Het project heeft net geen jaar gedraaid en in totaal 17.000 euro gekost.