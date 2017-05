Roger Lips ontkent misbruik bankrekening familielid

UDEN - De failliet verklaarde Udense vastgoedhandelaar Roger Lips ontkent dat een bankrekening van een familielid uit Drunen is misbruikt om grote bedragen te verbergen. Hij meent dat zijn naam ten onrechte opduikt in een rechtszaak die is aangespannen tegen de bankrekeninghouder. Lips heeft dat per e-mail laten weten in reactie op een bericht in het Brabants Dagblad daarover.