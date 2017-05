Roger Lips verborg 600.000 euro op bankrekening van familielid

Het vermoeden bestaat dat de rekening is gebruikt als sluiproute om te voorkomen dat het geld in beslag werd genomen. De bankrekening werd ontdekt door een melding van de ING aan de FIOD vanwege ongebruikelijke transacties. De bank vermoedde dat de rekening werd gebruikt om belasting te ontduiken en dat de 49-jarige rekeninghouder uit Drunen slechts een katvanger was.

Zwager

Echtgenote Astrid van Sluisveld van Roger Lips maakte in 2014 grote bedragen over naar de rekening, ontdekte de FIOD. Ook door een bv van haar (Haeresteijn Holding) werd geld gestort. De rekeninghouder was haar zwager.

Onder meer de FIOD verhoorde de 49-jarige Drunenaar over de rekening maar ook de belangstelling van de curatoren van het failliet verklaarde Haeresteijn was gewekt. In verhoor gaf de zwager van Van Sluisveld toe dat hij de rekening voor zijn schoonzus had geopend. Zelf had hij geen bankpas, codes of inzage. Ook kreeg hij geen afschriften.