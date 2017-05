Teruggevonden Martijn krijgt in Nederland waarschijnlijk alsnog plek in een kliniek

UDEN - Martijn Goorts, de autistische jongen uit Uden die vorige week naar Thailand reisde en daar meer dan een week vermist was, kan straks als hij terug is in Nederland waarschijnlijk terecht in een in autisme gespecialiseerde kliniek.

Dat laat zijn moeder, Angeline ten Have weten, nu haar zoon na een vermissing van meer dan een week is teruggevonden in Thailand.

Naast de zoektocht naar Martijn, vocht ze afgelopen week voor een goede plek voor hem mocht hij gevonden worden. Dat lijkt nu te gaan lukken. Terug naar het tuinhuisje, waar hij meer dan een jaar bivakkeerde, is geen optie. Angeline ten Have: ,,We hebben nu druk overleg wat er nu gaat gebeuren. Het is bijna rond, maar als het doorgaat, dan ben ik heel erg opgelucht. Dan komt Martijn eindelijk op een goede plek terecht. Martijn zal weer in Nederland dan wel gedwongen worden opgenomen. Nee, daar heeft hij even geen zeggenschap over, na wat er allemaal is gebeurd.”

Naar Thailand