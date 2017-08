Twee gewonden bij botsing tussen drie auto's en lijnbus op A50 bij Uden

Politie tegen Udense fietsendief: 'Kom van dat dak af'

29 augustus UDEN - Een Udense fietsendief is door de rechtbank veroordeeld tot een maand cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. Volgens de rechter is bewezen dat hij op 10 mei twee damesfietsen heeft gestolen. De dief zat nog in proeftijd van een andere veroordeling. Daarom moet hij alsnog vier weken brommen.