Udenaar (23) mishandelt ex die hem betrapt met nieuwe vriendin en krijgt straf: 'Zij viel mij toch aan?'

De vrouw had al het idee dat haar Udense vriend een ander had. Daarom ging het latere slachtoffer in september 2016 op pad naar Velp, waar de man een garage bezat. Ze klom over het hek van het terrein en en open de deur van het gebouw. Daar zag ze haar vriend zitten in de auto. Een onbekende vrouw zat bij de Udenaar op schoot en kuste hem.