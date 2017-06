Udenaar (34) wilde 'uit wraak' huis opblazen met vuurwerkbommen: 'Ik was het niet, ik zat te gamen'

Op 19 januari werd 's nachts in een huis aan Vaarzenhof de deur in de hal uit zijn sponning geblazen. Door een vuurwerk die door de brievenbus naar binnen was gegooid. Later ontdekte de politie een schroeiplek op het keukenraam. Eronder lag een soortgelijke vuurwerkbom van het type Cobra 6, met een half verbrand lont. Het explosief had met kauwgom vastgeplakt gezeten op het raam.

De zoon des huizes noemde onmiddellijk zijn vroegere vriend Iwan B. als dader. Die had nog wat recht te zetten omdat de zoon in 2008 tijdens een rechtszaak de naam van Iwan had verklapt waardoor die vijf maanden de cel in ging. Op het kauwgom waarmee de Cobra vastgeplakt had gezeten, werd het dna van Iwan aangetroffen.

Die had daar geen goede verklaring voor. ,,We steken wel vaker zwaar vuurwerk af dat we met kauwgom op kannetjes benzine of busjes deo plakken. Mogelijk heeft iemand een stuk vuurwerk wat niet is afgegaan gevonden en opnieuw gebruikt. Inclusief de kauwgom."