Udense Dennis Verweijen met leukemie schrijft boek: 'Blijf altijd je dromen najagen'

Eerste zonnepanelen geplaatst op woning Germenzeel in Uden

19 april UDEN - Het heeft tijd en doorzettingsvermogen gekost, maar voor het bewonersinitiatief 'Energie Germenzeel' was het vandaag dan toch eindelijk zover. De eerste twaalf zonnepanelen werden geplaatst, en dat is niet toevallig op het dak van de woning van Robert Nahon, een van de kartrekkers van het project. ,,Alle bewoners die willen weten hoe het werkt en hoe het eruit ziet, zijn welkom. Ik geef ze extra uitleg als dat nodig is. Dat hoort er ook bij."