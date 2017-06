Udense kantinebeheerder op Wish-terrein: 'Ik ben een vader voor het zooitje hier'

De 55-jarige Udenaar heeft drie weken vrij van zijn werk genomen om vrijwilliger te zijn bij Wish Outdoor. ,,Dat doe ik al een jaar of zeven. Gewoon omdat het zo leuk is om met zijn allen dit festival neer zetten", verklaart hij.

Menu

De kantinebeheerder mag dan vrijwilliger zijn - en zijn medewerkers ook - voor de warme maaltijden is een lokale cateraar ingehuurd. Het menu voor woensdagavond hangt al aan de wanden van de tent: macaroni carbonara of nasi met bengaalse kip.

Een uur voor lunchtijd is er al volop bedrijvigheid in de kantinetent. ,,Ik heb altijd vier soorten hartig en vier soorten zoet broodbeleg. En iedere dag iets extra's. Vandaag is dat knakworst", vertelt Van der Burg. Het buffet wordt gespiegeld, wat betekent dat alles er dubbel ligt. ,,Ze hebben maar een halfuur, dus het moet snel. En ze werken twaalf uur per dag, die hebben om half 1 dus flinke trek."

Naarmate de festivaldatum nadert (komend weekend), wordt de groep eters steeds groter. Van der Burg toont het schema op zijn telefoon. Maandag waren het er 110 bij lunch en diner, donderdag worden 200 gasten verwacht. Dat zijn overigens lang niet allemaal vrijwilligers.

Een grote familie

,,Het was hier altijd één grote familie, maar ook een vrijgevochten bende. Dat is nu minder omdat alles professioneel en met meer professionals wordt aangepakt. Dat kun je zien ook: er wordt efficiënt en netjes gebouwd. En iedereen blijft met de wagens op de rijplaten die het gras beschermen. Dat is ook wel eens anders geweest."

De kantineman verwent 'zijn' mensen ook buiten etenstijden om. ,,Ze hebben een kwartiertje koffiepauze, maar de mensen die ver weg op het terrein zitten breng ik altijd koffie. En op alle grote podia staan grote kannen met ranja. Ze appen me als die leeg zijn en dan breng ik nieuwe." In de hete dagen afgelopen week zijn er maar liefst veertig kannen van vijftien liter doorheen gegaan. ,,Ook heb ik met die hitte elk uur een waterrondje gereden om flessen koud water naar de mannen te brengen. En dinsdag ben ik bij de lokale ijsboer 120 ijsjes wezen halen om uit te delen." Grijnzend: ,,Ik ben een vader voor het zooitje hier."

Hij maakt lange dagen en overnacht vanaf woensdag in Beek en Donk. Lachend: ,,De gastvrouw van de B&B wast 's nachts mijn kleren."

Horeca

Van der Burg is in het dagelijkse leven planner/coördinator bij een technisch bedrijf, maar heeft ook horeca-ervaring. ,,Ik heb geoberd en ging de kermissen af. Daarom heb ik nog contacten in die wereld." Hij houdt van festivals, maar krijgt van Wish niet veel mee. ,,Al kan ik het wel regelen als ik echt iets wil zien." Komend weekend - tijdens Wish Outdoor - moet hij namelijk pas écht aan de bak. Op zaterdag eten achthonderd man mee en op zondag vijfhonderd. ,,Verder moet eten worden gebracht naar vrijwilligers, zoals verkeersregelaars, die niet weg kunnen. En ook het horecapersoneel eet in de eigen area's." Naast de kantine heeft de Udenaar ook nog eens de bars onder zijn beheer. ,,Via mij lopen hier soms wel 170 tot 180 betaalde krachten rond."