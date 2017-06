Udense snowboardster Cheryl Maas breekt nek bij duik in het zwembad

Beschuit met muisjes: weer nieuwe wisentkalfjes op De Maashorst

6 juni UDEN - Feest in natuurgebied De Maashorst: afgelopen weekeinde zijn er nog twee wisentkalfjes geboren. In totaal lopen er in de kudde van vijftien dieren nu vijf kleine wisenten rond. Reden voor ARK Natuurontwikkeling om vrijdag 9 juni te trakteren op beschuit met muisjes.