Van 'Mondriaan' tot walvispenis op taxatiedag Catawiki in Uden

UDEN - Wie wat bewaart, heeft wat. Tenminste, dat hopen de meeste mensen die zondag de taxatiedag van veilingsite Catawiki in het Van der Valk hotel in Uden bezoeken. En ja hoor, er werd vanmorgen al vroeg een schilderij ingenomen om te onderzoeken, want misschien is het wel een echte Piet Mondriaan. Maar ook gaan veel mensen terug naar huis met de wetenschap dat ze een prul in hun tas hebben zitten.

Het is voor het eerst dat experts van de online veilingsite Catawiki in levende lijve spullen taxeren. Dat gebeurt altijd via internet en daarmee heeft het bedrijf uit Assen de veilingwereld toegankelijk gemaakt voor bijna iedereen. Mensen kunnen vanuit de hele wereld meebieden op bijzondere objecten, heel handig. Maar nu is er dus in Uden het experiment met een taxatiedag. En ja, dat blijkt een succes.

Vanaf de opening lopen mensen af en aan met schilderijen, tekeningen, zilver, sieraden, curiosa en antiek. Zelfs de taxateurs van munten hebben geregeld volk aan tafel. ,,Munten worden vaak overschat. De leeftijd ervan zegt niks, vaak zijn ze beschadigd of het is er een van vele duizenden die zijn geslagen. Eric Toonen: ,,Ik zou juichen als er vandaag bijvoorbeeld een zilveren dubbeltje tussen zou zitten dat in 1944 in Amerika werd geslagen. Al snel bleek dat het materiaal meer waard was dan de muntjes en werd alles weer gesmolten. Dertien bleven er over. Kijk, dan heb je wat."

Ondertussen zijn er toch al aardige dingen voorbij gekomen, zoals dat ene schilderij dat wel eens een Mondriaan kan zijn en een schilderij van Willem Roelofs dat 8000 tot 10.000 euro waard is, een aquarel van Leo Gestel uit 1930. Maar ook een heel oude teddybeer en een zak met walvispenissen.