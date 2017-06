Van psycholoog naar biologisch melkveehouder: Udenaar Paul (36) gooide het roer om

,,Oom Albert was op weg naar zijn pensioen, hij had geen opvolger en hij wilde de boerderij graag in de familie houden. Zo is het begonnen", zegt de jonge veeboer. ,,Ik had samen met mijn vrouw weleens gesproken over het zelfstandig ondernemerschap. Uiteindelijk hebben we de stap gezet. In het begin wist ik van niks, mijn oom had de ervaring, mijn vrouw de kennis en ik deed precies wat zij zeiden. Nu run ik vrijwel in mijn eentje het hele bedrijf met zo'n zeventig melkkoeien en veertig stuks jongvee."