V&D-pand Uden verbouwd voor nieuwe winkels

UDEN - Het V&D-pand in Uden wordt verbouwd zodat er begin 2018 een of meerdere nieuwe huurders in kunnen. Dat bevestigt makelaar Jos Dobbe van Active Interest. Welke winkels er gaan komen, wil hij niet zeggen.

Al ruim een jaar zit in het voormalige V&D-pand de boekenoutlet Boekenfestijn. Die heeft het contract eerder twee keer verlengd, eindigend op 1 september dit jaar. Daarmee komt opnieuw de ruim 4.000 vierkante meter vrij in het splinternieuwe complex Hoek Promenade dat begin 2015 open ging. Uden kon maar relatief kort genieten van een van de paradepaardjes van het complex want eind december 2015 ging V&D alweer failliet. Uden was overigens een van de best draaiende winkels van de landelijke keten.

Centrummanager René Jetten is blij met het nieuws dat het V&D-pand een nieuwe toekomst tegemoet gaat. ,,Eindeloos blijven wachten tot er een huurder komt voor die 4.000 vierkante meter heeft geen zin. De grote partijen die vaak genoemd worden, hadden zich anders al lang en breed in Uden gemeld", zegt hij, doelend op onder andere de ketens Primark en MediaMarkt. ,,Het pand is een A-locatie maar voor die winkels is Uden geen A-locatie."

Crisis

Ook Jetten heeft nog geen idee hoe het pand straks wordt verbouwd en of er een of meerdere winkels in komen. ,,Maar voor Uden is dit goed", zegt hij. ,,De financiële crisis lijkt weliswaar voorbij maar in de retail is dat nog niet te merken. Alleen de top 25 van grote steden in Nederland lijkt tot dusver te profiteren van het herstel. Maar dat zijn steden met veel historie, veel toerisme en studenten, kortom veel passanten. Dat heeft Uden niet."