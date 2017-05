Vermiste autistische Martijn uit Uden gespot op Thais vliegveld

UDEN - Martijn Goorts, de autistische jongen uit Uden die zondag richting Rusland vertrok en sindsdien vermist is, is donderdagochtend gespot op het internationale vliegveld van Bangkok in Thailand. Eerder bleek al uit vluchtgegevens dat hij via Oekraïne naar Bangkok was gevlogen.

Een reiziger zag donderdagochtend om 10.30 uur Thaise tijd op het vliegveld Suvarnabhumi van Bangkok een totaal verwarde jongen rondlopen. Hij vraagt mensen via sociale media wie de jongen is en of iemand hem kent. ,,Deze jongen viel mij op. Hij praat en lacht in zichzelf, praat tegen de muren en telefooncellen. Het gaat geestelijk helemaal niet goed met hem en ik maak me zorgen om hem."

Ook postte de reiziger een foto, waarop te zien is dat het waarschijnlijk om Martijn gaat. Angeline ten Have, de moeder van Martijn: ,,Ik begrijp dat hij een totaal verwarde indruk maakte. Ik maak me erg veel zorgen. Nu wordt het daar donker en we weten niet waar hij naartoe is gegaan."

Hulp

Ten Have krijgt inmiddels veel hulp bij de zoektocht naar haar zoon. Zo bood Ronald Donders, die ook hielp bij het vinden van het Amerikaanse meisje Maggie Lee, zijn hulp aan. Een Nederlandse eigenaar van een Thais resort gaf aan aan dat Martijn bij hem welkom is om tot rust te komen, tot hij opgehaald wordt om weer naar Nederland te gaan. Angeline ten Have, de moeder van Martijn: ,,Deze man heeft mij ook veel nuttige informatie gegeven. Hij kent Thailand goed en kent de gevaren. Het is heel erg belangrijk dat Martijn zo snel mogelijk wordt gevonden, gaf hij ook aan. Martijn is op zoek naar een meisje en daarmee een makkelijke prooi voor daarvoor getrainde types. Die zoeken de naïeve jongens op, om hen letterlijk en figuurlijk uit te kleden."