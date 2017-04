VIDEO: Germenzeel in Uden energiezuinigste

Op de parkeerplaats staat een grote kubus met een strik erop. ,,Hier staat iets te gebeuren..." valt er op de houten kubus te lezen. De straat is gevuld met buurtbewoners en allemaal wachten ze in spanning af tot de aftellende klok op 0 staat; dan mag de kubus worden opengemaakt en wordt bekend of de Germenzeel eerste, tweede of derde is geworden; want in de prijzen vielen ze sowieso.

Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. De doos gaat open, gejuich, stilte, hard gejuich. In de kubus staan de champagne en gebakjes klaar. ,,Beste klimaatstraat van Nederland" staat er op een oranje straatnamenbord, aangevuld met een cheque van 5000 euro.



,,De gemeente is lang niet altijd nodig, zo bewijst dit burgerinitiatief maar weer", vertelt wethouder Matthie van Merwerode. Hij stelt zich nederig op en gaat niet op het podium staan. ,,Dat is voor de kartrekkers van dit project." Volgens de Udense wethouder is de gemeente ontzettend trots dat deze mensen niet alleen Germenzeel, maar heel Uden op de kaart zetten. ,,Daarom bieden wij jullie samen met Area een bezoek aan de Maashorst aan, compleet met gidsen." Maar dat is niet het enige.



De wethouder kondigt aan dat er in Uden op korte termijn elektrische deelauto's komen, via een project samen met de IBN. Daarbij komen vijf auto's beschikbaar. ,,En ik zeg toe dat jullie als een van de eersten gebruik van deze auto's kunnen maken", belooft de wethouder.



Tot slot kwam er nog eens 1.000 euro bovenop de feestelijke 5.000 euro, namens Buurkracht. Dat geld kan worden ingezet voor een goed doel in de buurt.



Viona Ceelen, een van de kartrekkers in de wijk, reageert trots. Ze kijkt uit naar het knalfeest én naar de zonnepanelen, die dankzij de inspanningen tijdens de competitie vanaf komende week geplaatst gaan worden in de straat. Vanaf december tot maart heeft zij samen met Cees Bos en Stefan Ceelen zich hard ingezet voor energiebesparingen in de wijk. Haar favoriete tip? ,,Kranten in de vriezer; een halflege vriezer verbruikt namelijk meer energie dan een volle. Dat is een gemakkelijke tip, die iedereen zo kan uitvoeren thuis."