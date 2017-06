VIDEO: Gratis auto voor Yuri (31) uit Uden dankzij miljoen kijkers Spider-Manfilmpje

Ronald uit Zeeland wordt nooit meer de oude na opstootje van niks

10:21 UDEN - Van zware mishandeling was niet eens sprake, zo onderkent ook de advocaat-generaal in hoger beroep. Er was eerder sprake van wat duwen en trekken tijdens een onbenullig opstootje voor uitgaanscentrum Carrousel in Uden op 7 augustus 2010. Maar de gevolgen voor Ronald Geerlings uit Zeeland konden bijna niet dramatischer zijn.