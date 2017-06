VIDEO: 'Hebben we de rugstreeppad al?'

Het is zaterdagochtend, half tien. Het groepje natuurkenners van onder andere de vogelwacht Uden, IVN en de landelijke vereniging Jongeren in de Natuur is nog maar net op pad, of daar is al het eerste juichmoment. 'Kijk, de penseelkever. Mooi hoor. En daar, de witvlakvlinder!' Als het groepje even later langs een stuk grasland komen, loopt daar in het gras, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, een jonge kievit rond.