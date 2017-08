VIDEO: Udenaar filmt tot in slaapkamer van Steven Kruijswijk

De kogel is door de kerk: Udense pastoor Theo van Osch gaat als kluizenaar verder

9:57 UDEN - Het is zeker; pastoor Theo van Osch gaat naar Zuid-Frankrijk om te zien of hij daar kluizenaar kan worden: een geestelijke die alleen woont en zich zich toewijdt aan God. Frankrijk is een land waar hij zich al jaren mee verbonden voelt. Van Osch is druk bezig met de voorbereidingen om afscheid te nemen van Uden, de plek waar hij in zijn loopbaan het langst pastoor is geweest.