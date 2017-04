VIDEO: Udense Bethje Muiket is allesbehalve stoffig

Merel van Beers

Het klinkt alsof er een luchtballon opstijgt. Maar dat zou gek zijn, dat past nooit in de achtertuintjes van de Udense wijk. Toch hoor je het goed. Want als je over de coniferen bij de Eikenwal kijkt, zie je de gasbranders vlammen. Maar niet om een ballon mee te vullen. De branders zijn gericht op een koperen plaat, beschilderd met glaspoeder. Emailleren. Maar dan op de manier van Bethje Muiket.

,,Email heeft een klein beetje een stoffig imago.” Maar niets aan de 82-jarige Udense is stoffig. Veel houden het bij sieraden maken, maar Bethje pakt het groter aan. En ze is bloedserieus. ,,Het is geen hobby. Het is m’n werk.” Zo’n zeven jaar geleden besloot ze emailleren op te pakken. Creatief was ze altijd al.,,Als kind was ik al aan het prullen." Maar ze wilde iets anders doen dan weven en schilderen. Dat had ze wel gezien. ,,Ik had altijd al willen beeldhouwen maar dat is fysiek toch wat te zwaar voor me." Aan sokken breien of kantklossen moet ze niet denken. Dus werd het emailleren. ,,Ik kende het nog van mijn kinderen. Die leerden dat vroeger op school.” Toch ook een soort beeldhouwen, maar dan met lichter materiaal.

Bethje wist niet veel van de techniek waarbij op metaal of aardewerk een beschermlaag van gesmolten glas wordt aangebracht. ,,Gewoon een kwestie van proberen.” Want in de boeken duiken, een cursus volgen of ‘meester Google’ raadplegen is volgens de 82-jarige Udense onzin. ,,Dan gaan anderen me vertellen hoe ik het moet doen. En móeten? Dat woord komt niet in mijn woordenboek voor.” Bethje zoekt het liever zelf een beetje uit. ,,Dat is voor mij de uitdaging. Het houdt me scherp.” Het zorgt er ook meteen voor dat het werk van Bethje uniek is. Want zonder voorbeeld, kun je ook nooit iets namaken.

Het werk van Bethje Muiket.

Ze begon klein. Haar huis staat en hangt er vol mee. Tientallen koperen vormen in de mooiste kleuren. Achter de woonkamer (waar overigens meer wordt gewerkt dan wordt ‘gewoond’ ) is haar werkkamer. Ze staat er dagelijks. De koperen plaatjes worden er geschuurd, gezaagd, gebogen en beschilderd met glaspoeder.

De ruimte geeft een klein inkijkje in het brein van Bethje. De muren hangen vol met tekeningen en teksten. ‘Te voorzichtig zijn is de grootste fout die je kunt maken’. ‘Geluk wordt overschat’. en ‘Dromen, het begin van leven en de theorie van alles.’ Teksten die ze tegenkwam, uitknipte en opplakte. Net zo belangrijk als de vele kunstwerken die er hangen. De muren tonen ook een paar foto’s, maar privé blijft privé in het huisje van Muiket. ,,Ik leef in het nu. Het verleden doet er niet toe.” Ze werd geboren in Blaricum en groeide op in Den Bosch. Ze heeft kinderen en had een man. En daarmee is alles gezegd.

Bethje Muiket leeft voor haar werk. Dat is haar alles. ,,Ik ben er ook altijd mee bezig. Dag en nacht. Als ik om 3 uur ‘s nachts een idee krijg ga ik gewoon aan de slag." Ze is niemand een verantwoording schuldig. ,,Een televisie heb ik niet. Tijdverspilling. Ik vind het veel leuker om technisch en creatief bezig te zijn.” En die creativiteit kent geen grenzen. Al snel kocht Bethje Muiket dan ook haar tweede oven. De ideeën paste niet meer in het kleine oventje in haar werkplaats. Maar al snel bleek ook die te beperkt. Voor nog een maatje groter zou Bethje wel erg diep in de buidel moeten tasten. ,,Plus dan zou ik over moeten gaan op krachtstroom.”