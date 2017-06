Vlieger Volkel neemt afscheid van jufs na jarenlange trouwe dienst

Ria Loeffen-Van der Heijden speelde als kind zelf al graag schooltje. Aan het einde van de middelbare school wist ze het zeker: ze wilde voor de klas gaan staan. Ze heeft aanvankelijk de klos gedaan, de kleuterleidsteropleiding. "Ik heb daarna op school ook bijna altijd alleen kleuters gehad. Een tijdje deed ik op middagen groep zes erbij, omdat de kleuters in die periode 's middags vrij waren." Ria Loeffen-Van der Heijden heeft in totaal 42 jaar in het onderwijs gewerkt.

Christine van Hoek–Bens werkte 45 jaar in het basisonderwijs in Volkel. Ze heeft vooral aan de groepen 3 tot en met 6 les gegeven. Ze heeft een groot gevoel voor humor. "Ik stoei graag met taal, ik houd ervan met een kwinkslag dingen te zeggen." Ook zij wist al op jonge leeftijd dat ze juffrouw wilde worden. "Ik heb nooit spijt gehad van deze keuze." Hoe ervaart zij de werkdruk? "Ik kan me nog herinneren, in de beginperiode, dat je elke dag rond half vijf klaar was, maar dat is nu eerder half zes." Christine van Hoek-Bens komt van oorsprong uit Velp bij Grave en volgde de kweekschool in Nijmegen. De laatste vijf jaar heeft ze aan groep zes les gegeven. "Een erg leuke klas. Maar elke groep heeft zijn eigen charme."